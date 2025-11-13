Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 11: Blutige Stufen
40 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Ein Mäzen im Sportbereich fällt bei seinen einflussreichen Verbindungen in Ungnade. Während er darum kämpft, seinen Namen reinzuwaschen, wird sein nackter Leichnam von seiner Haushälterin gefunden. Alles deutet auf einen gewaltsamen Mord hin.
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
