Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 12: Todesfalle Berg
40 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Ein bekannter Kletterer wird am Fuße einer Klippe tot aufgefunden. Seine Familie und die örtliche Klettergemeinschaft sind schockiert. Ein genauerer Blick auf den Fall offenbart düstere Details, und engagierte Ermittler enthüllen die tragische Wahrheit.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
