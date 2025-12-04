Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 17: Treppe in den Tod
40 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Eine wohlhabende Dame stirbt nach einem Treppensturz. War es ein Unfall oder Mord? Die Ermittler müssen sich auf physikalische Gegebenheiten stützen, um die Antwort herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren