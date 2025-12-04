Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treppe in den Tod

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 17vom 04.12.2025
Folge 17: Treppe in den Tod

40 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Eine wohlhabende Dame stirbt nach einem Treppensturz. War es ein Unfall oder Mord? Die Ermittler müssen sich auf physikalische Gegebenheiten stützen, um die Antwort herauszufinden.

Kabel Eins Doku
