Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 13vom 20.11.2025
Folge 13: Der Todesguru

40 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Als eine Frau in ihrer Badewanne ertrinkt, vermutet die Polizei, dass es sich um einen Suizid handelt. Doch zwei Jahre später, als ihr Ehemann den Mord an seiner zweiten Frau gesteht, wird die Ursache für den Tod der ersten Frau infrage gestellt.

