Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 1: Das Seemonster
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras. Heute rätselt die Wissenschaft, was es mit einer bislang nicht erfassten Kreatur mit Tentakeln auf dem Meeresgrund auf sich hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd