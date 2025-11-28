Staffel 2Folge 4vom 28.11.2025
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 4: Das Tor zur Hölle
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Ein Wanderer stößt in Kasachstan auf einen Krater, der Feuer spuckt. Er scheint wie aus dem Nichts dort aufgetaucht zu sein. Handelt es um das Tor zur Hölle, wie viele Einheimische vermuten?
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd