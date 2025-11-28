Staffel 2Folge 7vom 28.11.2025
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 7: Der Supervulkan
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Unglaubliche Aufnahmen aus Überwachungskameras geben heute folgende Rätsel auf: In der Nähe von Salem führen wilde Truthähne einen seltsamen Tanz rund um die Leiche einer Katze auf. Und: Auf einem früheren blutgetränkten Schlachtfeld bemerkt ein Tourist, wie geisterhafte Figuren durch die Landschaft ziehen.
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd