Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 12vom 28.11.2025
Ein Zug in die Hölle

Ein Zug in die HölleJetzt kostenlos streamen

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 12: Ein Zug in die Hölle

44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras: Mitten in die chinesische Einöde bricht plötzlich ein dämonisch aussehender Zug ein, der Flammen in die Nacht spuckt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Kabel Eins Doku

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Alle 1 Staffeln und Folgen