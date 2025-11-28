Staffel 2Folge 10vom 28.11.2025
Das RiesenspinnennetzJetzt kostenlos streamen
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Folge 10: Das Riesenspinnennetz
42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras: In Texas wird ein riesiges Spinnennetz gesichtet, das einen Menschen fangen könnte. Und: In Baltimore verschwindet eine Straße in einem dunklen Loch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Mystery
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© WAG Entertainment Ltd