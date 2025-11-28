Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 28.11.2025
Der Fluch der Maya

Folge 3: Der Fluch der Maya

44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Tief im mexikanischen Dschungel sucht ein Archäologe ein Gewässer nach verlorenen Maya-Schätzen ab. Plötzlich wird er von einem schwammigen Wesen attackiert. Haben die Maya das Gewässer mit einem Fluch belegt?

