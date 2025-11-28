Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 28.11.2025
Knochenhart wie ein Superheld

Knochenhart wie ein SuperheldJetzt kostenlos streamen

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Folge 9: Knochenhart wie ein Superheld

44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Experten analysieren unerklärliche Aufnahmen aus Überwachungskameras: Ein geisterhafte Gestalt lungert an einem Taxi-Stand in Japan herum. Ein Auto überfährt ein Kind und rollt über dessen Kopf und Nacken, doch das Kind taucht unversehert wieder auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence
Kabel Eins Doku

Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence

Alle 1 Staffeln und Folgen