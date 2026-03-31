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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Grundriss Albtraum

sixxStaffel 6Folge 1vom 07.04.2026
Grundriss Albtraum

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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 1: Grundriss Albtraum

49 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

Courtney und Caroline leben seit über 20 Jahren in einem Cottage in Cammeray mit Blick aufs Wasser. Während Courtney das Haus liebt und die Natur genießt, ist Caroline genervt von den vielen Treppen und dem ungünstig platzierten Badezimmer direkt am Eingang. Neale nimmt die Herausforderung an, das Haus zu modernisieren, während Andrew traumhafte Alternativen in Strandnähe präsentiert. Die Renovierung wird emotional, als das Paar erkennt, wie sehr sich ihr Zuhause verwandelt hat.

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