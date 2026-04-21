Träume von der Hobby-FarmJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 5: Träume von der Hobby-Farm
46 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Rob und Jess leben mit ihren Kindern in Research, einer ländlichen Gegend nahe Melbourne. Rob liebt das Haus und die Lage, doch Jess ist frustriert: Die Räume sind unpraktisch angeordnet, die Küche ist zu klein und der Grundriss ist ebenfalls chaotisch. Neale plant eine umfassende Renovierung mit offener Küche und einer besseren Raumaufteilung. Andrew zeigt dem Paar alternative Immobilien mit mehr nutzbarem Land, darunter eine Farm mit Alpakas.
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Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited