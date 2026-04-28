Privatsphäre FehlanzeigeJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 7: Privatsphäre Fehlanzeige
49 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Brooke und Mick leben seit sieben Jahren in einem klassischen Queenslander-Haus in Buderim. Während Mick als Bergbauvorarbeiter im Schichtdienst arbeitet, fühlt sich Brooke oft einsam in der abgelegenen Lage und träumt von einem Leben näher am Strand mit mehr Cafés in der Nähe. Neale renoviert das Haus, während Andrew dem Paar moderne Häuser in Strandnähe zeigt.
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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited