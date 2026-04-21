Zukunftssicheres FamiliennestJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 6: Zukunftssicheres Familiennest
51 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Catherine und Carney leben mit ihren vier Kindern in Dover Heights in einem Haus, das sie vor sechs Jahren günstig gekauft haben. Doch die chaotische Raumaufteilung und die problematische Wendeltreppe machen das Familienleben schwierig.
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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited