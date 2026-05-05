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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Notruf in Redcliffe

sixxStaffel 6Folge 9vom 05.05.2026
Notruf in Redcliffe

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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 9: Notruf in Redcliffe

52 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Die Sanitäter Alex und Fiona leben mit ihren zwei Söhnen in einem einstöckigen Haus in Redcliffe an der Sunshine Coast. Während Fiona emotional an ihr Zuhause gebunden ist, sieht Alex vor allem die Probleme. Neale plant eine Umgestaltung mit getrennten Wohnbereichen und modernisierten Badezimmern. Andrew zeigt dem Paar mehrere zweistöckige Häuser, darunter ein beeindruckendes Anwesen in Margate mit Pool und großem Grundstück.

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