Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 8: Es werde Licht!
51 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Pastorin Tracey und ihr Mann Joel leben mit ihren drei Kindern in einem charmanten Sandsteinhaus aus dem Jahr 1937 in Collinswood. Während Tracey das Haus und die Nachbarschaft liebt, sieht Joel vor allem die Probleme.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Unterhaltung
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited