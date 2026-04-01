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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Es werde Licht!

sixxStaffel 6Folge 8vom 28.04.2026
Es werde Licht!

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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 8: Es werde Licht!

51 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Pastorin Tracey und ihr Mann Joel leben mit ihren drei Kindern in einem charmanten Sandsteinhaus aus dem Jahr 1937 in Collinswood. Während Tracey das Haus und die Nachbarschaft liebt, sieht Joel vor allem die Probleme.

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