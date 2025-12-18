Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 199vom 18.12.2025
Folge 199: Der Patriarch

47 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Sarah Carters Vater Elliott Reed ist ein wohlhabender, mächtiger Verleger in New York. Er besucht seine Tochter in Walnut Grove. Mit seiner arroganten und herrschsüchtigen Art bringt er den Familienfrieden schnell in Gefahr. Außerdem zerstört er durch seine Art die Freundschaft zwischen einer Witwe und den Carters. Schließlich verlangt er von ihnen, ihr beschauliches Leben in Walnut Grove aufzugeben. Sie sollen zu ihm in die Stadt ziehen. Der Vorschlag kommt nicht gut an ...

