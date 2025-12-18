Unsere kleine Farm
Folge 199: Der Patriarch
47 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Sarah Carters Vater Elliott Reed ist ein wohlhabender, mächtiger Verleger in New York. Er besucht seine Tochter in Walnut Grove. Mit seiner arroganten und herrschsüchtigen Art bringt er den Familienfrieden schnell in Gefahr. Außerdem zerstört er durch seine Art die Freundschaft zwischen einer Witwe und den Carters. Schließlich verlangt er von ihnen, ihr beschauliches Leben in Walnut Grove aufzugeben. Sie sollen zu ihm in die Stadt ziehen. Der Vorschlag kommt nicht gut an ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH