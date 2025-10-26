Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 2: Die Krieger im Moor
40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Im dänischen Jütland liegt eine archäologische Stätte, die Experten weltweit beschäftigt. In Alken Enge befindet sich ein Massengrab mit von Knochen. Sie gehören zu den Opfern einer blutigen Schlacht, die einst in den ersten Jahren n. Chr. stattfand.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.