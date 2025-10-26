Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 26.10.2025
Im dänischen Jütland liegt eine archäologische Stätte, die Experten weltweit beschäftigt. In Alken Enge befindet sich ein Massengrab mit von Knochen. Sie gehören zu den Opfern einer blutigen Schlacht, die einst in den ersten Jahren n. Chr. stattfand.

