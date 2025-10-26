Insel mit dunkler VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 9: Insel mit dunkler Vergangenheit
40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Einige hundert Meilen vom Nordpol entfernt entdecken Forschende eine geheime Militärbasis. Und: Im Permafrost des russischen Ostens verbirgt sich eine Lebensform, die Jahrtausende überdauern kann.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.