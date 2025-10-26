Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 5: Der Baby-Raptor
40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
In Russland werden Gräber entdeckt, die vor über 30.000 Jahren ausgehoben wurden. Und: Ein Expertenteam sucht nach einer britischen Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Island abgestürzt sein muss.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.