Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Die Steppenpyramide

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 7vom 26.10.2025
Die Steppenpyramide

Die SteppenpyramideJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 7: Die Steppenpyramide

40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: In einer abgelegten Region Grönlands werden mysteriöse Industrieabfälle und verlassene Häuser gefunden. Und: Forschende stoßen in Norwegen auf seltsame Gräben und riesige Hügel.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen