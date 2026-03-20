Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 3: Die Goldene Horde
40 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
In Russland enthüllen Archäologen ein Massengrab nach dem anderen. Und: Was hat es mit dem Wrack eines US-amerikanischen Flugzeugs auf sich, das auf einem Berg in Kanada gefunden wird?
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Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.