Das Mädchen in den AndenJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 6: Das Mädchen in den Anden
40 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Eine Vulkaninsel inmitten der Antarktis lockt Forschende aufgrund ihrer mysteriösen Vergangenheit an. Und: In den Anden Perus werden die mumifizierten Überreste einer Teenagerin entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.