Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Das Mädchen in den Anden

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 27.03.2026
Das Mädchen in den Anden

Das Mädchen in den AndenJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 6: Das Mädchen in den Anden

40 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Eine Vulkaninsel inmitten der Antarktis lockt Forschende aufgrund ihrer mysteriösen Vergangenheit an. Und: In den Anden Perus werden die mumifizierten Überreste einer Teenagerin entdeckt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen