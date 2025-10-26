Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Der Fuß im Schnee

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 26.10.2025
Folge 4: Der Fuß im Schnee

40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Hoch in den Anden Ecuadors entdecken Forschende menschliche Überreste. Und: In Norwegen hebt ein Archäologie-Student Artefakte aus Metall aus der Erde. Was steckt hinter den mysteriösen Gegenständen?

