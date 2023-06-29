Verliebt in Berlin
Folge 3: Episode 3
25 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12
Davids bester Freund Max hat für das Pressefoto einfach die attraktive Sabrina neben David gestellt; Lisa soll mit einer kleinen Prämie als "Dankeschön" abgespeist werden. Aber noch nicht einmal das geschieht. David hat das Ganze schon wieder vergessen, denn er hat ganz andere Sorgen ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
