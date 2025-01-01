Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 18

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 18
Folge 18: Episode 18

22 Min.Ab 12

David hatte keine Zeit, sich auf seinen Vortrag vorzubereiten, weshalb er kurzer Hand ankündigt, dass seine Assistentin Lisa Plenske den Vortrag für ihn halten wird. Lisa macht zu Richards großer Freude zunächst keine gute Figur bei der Präsentation, dann aber findet sie dank Friedrich zu ihrer Form. Nach langem Hin und Her entscheidet der Vorstand, David zumindest die Chance zu geben ...

