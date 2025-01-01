Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 6

SAT.1Staffel 1Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 6: Episode 6

22 Min.Ab 12

Als "Dank" für die Präsentation wird Lisa von David mit Arbeit überschüttet; so hofft er, ihrer eher unschicken Präsenz so gut wie möglich zu entgehen. Lisas fensterloses Büro ist eine Zumutung, aber für David würde sie noch viel mehr auf sich nehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen