Verliebt in Berlin

Episode 10

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 10
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 10: Episode 10

22 Min.Ab 12

David nützen Lisas Beobachtungen über Richards Intrige wenig: Seine wütende Verlobte Mariella ist ausgezogen, und ohne sie und ihre Stimme kann er seine Hoffnungen auf den Vorstand der Firma begraben. Lisa beschließt, David zu helfen - das geht aber nur, wenn sie Mariella überzeugt, dass David unschuldig ist. Und Lisas entwaffnende Art überzeugt Mariella tatsächlich ...

