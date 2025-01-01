Verliebt in Berlin
Folge 13: Episode 13
22 Min.Ab 12
Lisa bleibt zum Glück unentdeckt - und kopiert über Nacht Richards gesamte Unterlagen. Am nächsten Tag erkennt David, dass Richards Präsentation vom Feinsten ist - jetzt ist es aber zu spät dagegenzuhalten. Lisa will helfen, aber David winkt resigniert ab. Trotzdem macht sie sich mit ihrem alten Freund Jürgen an die Arbeit, Davids brillante, aber ungeordnete Ideen in eine passable Form zu bringen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen