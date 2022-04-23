Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 23.04.2022
Folge 4: Episode 4

25 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12

Lisa kann nicht fassen, dass David Seidel sie zu seiner Assistentin gemacht hat. Nun will sie beweisen, dass er die richtige Wahl getroffen hat. David dagegen will sie so schnell wie möglich wieder loswerden, denn sie ist nur eine Notlösung, um ihn vor Sabrina zu bewahren.

SAT.1
