Episode 100

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 100
Folge 100: Episode 100

22 Min. Ab 12

David sieht sich wieder auf der Siegerstraße. Dank Lisa ist es ihm gelungen, Hugo wieder zu einer Spitzenkollektion zu verhelfen. In seinem Überschwang kündigt er Mariella sogar den Termin für die Hochzeit an. Doch auch Richard ist nicht tatenlos, denn seine Intrigen zeigen ihre Wirkung. Auf der Suche nach einer Beschäftigung nimmt Friedrich das Aufräumen der Garage in Angriff. Als er sich gemeinsam mit Bernd an die Arbeit macht, stoßen sie auf einen aufregenden Fund ...

