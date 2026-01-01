Verliebt in Berlin
Folge 105: Episode 105
23 Min.Ab 12
Lisa, David und Jürgen arbeiten Hand in Hand, um einer feindlichen Übernahme von "Kerima" zuvorzukommen. Sie glauben, das Ruder in der letzten Minute herumgerissen zu haben, aber hinter ihrem Rücken ist bereits Unfassbares geschehen ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen