Verliebt in Berlin
Folge 106: Episode 106
23 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Richard hat die Firma übernommen - Lisa ist entsetzt über die Niederlage. Während David und Friedrich vor Verzweiflung nicht weiterwissen, sonnt sich Richard in seiner neuen Macht. Lisa versucht, Mut und Zuversicht zu fassen und auch David mit ihrem Optimismus anzustecken. Umso bedrückter ist sie, als sie feststellt, dass David bereits aufgegeben hat - doch es kommt noch schlimmer ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen