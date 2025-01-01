Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 107

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 107
Episode 107

Episode 107Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 107: Episode 107

22 Min.Ab 12

Lisa lässt sich von Bernd überreden, trotz der misslichen Situation zu "Kerima" zurückzukehren, wo Sabrina sich bereits als neue Chefassistentin aufplustert. Angesichts der Stimmung bei "Kerima" und der Perspektive, für den widerwärtigen Richard zu arbeiten, will Lisa aber das Handtuch werfen - und damit steht sie nicht allein. Hannah stellt betrübt fest, dass Timo noch immer in Kim verliebt ist. Sie gesteht ihm, dass ihre Gefühle für ihn nicht nur freundschaftlich sind ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen