Verliebt in Berlin
Folge 107: Episode 107
22 Min.Ab 12
Lisa lässt sich von Bernd überreden, trotz der misslichen Situation zu "Kerima" zurückzukehren, wo Sabrina sich bereits als neue Chefassistentin aufplustert. Angesichts der Stimmung bei "Kerima" und der Perspektive, für den widerwärtigen Richard zu arbeiten, will Lisa aber das Handtuch werfen - und damit steht sie nicht allein. Hannah stellt betrübt fest, dass Timo noch immer in Kim verliebt ist. Sie gesteht ihm, dass ihre Gefühle für ihn nicht nur freundschaftlich sind ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
