Verliebt in Berlin
Folge 117: Episode 117
22 Min.Ab 12
Lisa findet heraus, dass die beiden Schläger von Richard geschickt wurden, und verbarrikadiert sich mit Jürgen in dessen Wohnung - plötzlich steht David vor der Tür. Als er von dem Überfall erfährt, fordert er Lisa auf, gemeinsam Richard zur Rede zu stellen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen