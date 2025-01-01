Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 119

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 119
Folge 119: Episode 119

23 Min.Ab 12

Lisa findet wieder neuen Spaß an der Arbeit, als sie zwischen ihr und David "telepathische Verbindungen" feststellt - ihre Konzepte für die Zukunft von "B.STYLE" passen perfekt zueinander. Der Moment der Freude ist jedoch von kurzer Dauer, als Lisa an Davids Hals einen Knutschfleck entdeckt. Jürgen hat eine Idee, wie sie ihn zum Nachdenken bringen kann.

