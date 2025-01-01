Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 121

Staffel 1Folge 121
Episode 121

Episode 121Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 121: Episode 121

23 Min.Ab 12

Nach dem romantischen Ausflug mit Jürgen ist Lisa emotional verwirrt. Sie ist sich beinahe sicher, dass Jürgen mehr für sie empfindet als nur Freundschaft - doch als sie ihn auf die Probe stellt, muss sie erkennen, dass er sie offensichtlich gar nicht als Frau wahrnimmt ...

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

