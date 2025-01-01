Verliebt in Berlin
Folge 123: Episode 123
23 Min.Ab 12
Lisa entscheidet sich gegen David und für das Date mit Jürgen - doch während der Verabredung muss sie immer nur an David denken. Sogar Jürgen bekommt das mit und schickt sie weg. Schließlich folgt sie David auf eine Havel-Insel, auf der er mit einem Weddingplaner seine Hochzeit vorbereitet. Dort vergessen Lisa und David die Zeit ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
