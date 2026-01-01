Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 123

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 123
Episode 123

Episode 123Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 123: Episode 123

23 Min.Ab 12

Lisa entscheidet sich gegen David und für das Date mit Jürgen - doch während der Verabredung muss sie immer nur an David denken. Sogar Jürgen bekommt das mit und schickt sie weg. Schließlich folgt sie David auf eine Havel-Insel, auf der er mit einem Weddingplaner seine Hochzeit vorbereitet. Dort vergessen Lisa und David die Zeit ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen