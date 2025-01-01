Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 125

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 125
Episode 125

Verliebt in Berlin

Folge 125: Episode 125

23 Min. Ab 12

Von der Nacht mit David beflügelt, lässt Lisa alles an sich abprallen. Sie schöpft immer wieder Hoffnung, bis sie sieht, wie David unter Mariellas Vorwürfen leidet, und begreift, dass die Nacht auf der Insel für ihn nicht die gleiche Bedeutung hatte wie für sie. Als Lisa David endlich aufgibt, wird sie von Jürgens Gefühlen überfahren ...

Verliebt in Berlin
