Verliebt in Berlin
Folge 130: Episode 130
22 Min.Ab 12
Lisa fürchtet, sich durch ihren peinlichen Auftritt alle Chancen verbaut zu haben, Jürgen näher zu kommen. Aber er schafft es auf seine Weise, Lisa ihre Scham zu nehmen. Er zeigt ihr, dass er in Sachen Peinlichkeit auch nicht ohne ist. Beide genießen die romantische Stimmung am Badesee ... Hugo freut sich auf ein Wiedersehen mit Jorgos, doch als Britta und das Model heftig flirten, muss Hugo feststellen, dass sich seine Eifersucht auf jemand ganz anderen bezieht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen