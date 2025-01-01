Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 134

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 134
Episode 134

Folge 134: Episode 134

23 Min.Ab 12

Lisa wehrt sich gegen Davids Vorwurf, sie habe Richard auf die Spur von "B.STYLE" gesetzt. Um sicherzugehen, wollen sie ihn mit einem manipulierten Brief auf eine falsche Spur führen. Aber auch Richard bleibt nicht untätig und schickt Sabrina auf Lisas Fährte ...

