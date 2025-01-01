Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 136

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 136
Episode 136

Episode 136Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 136: Episode 136

23 Min.Ab 12

Lisa glaubt, nicht für die Liebe geschaffen zu sein, und beschließt, sich voll und ganz auf Freunde und Arbeit zu besinnen. Sie stellt sich entschlossen gegen Davids Idee, seine Führungsposition mit unrechten Mitteln zu erkämpfen. Doch als sie von Agnes' Kündigung erfährt, wird diese Entschlossenheit auf eine schwere Probe gestellt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen