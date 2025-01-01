Verliebt in Berlin
Folge 136: Episode 136
23 Min.Ab 12
Lisa glaubt, nicht für die Liebe geschaffen zu sein, und beschließt, sich voll und ganz auf Freunde und Arbeit zu besinnen. Sie stellt sich entschlossen gegen Davids Idee, seine Führungsposition mit unrechten Mitteln zu erkämpfen. Doch als sie von Agnes' Kündigung erfährt, wird diese Entschlossenheit auf eine schwere Probe gestellt ...
