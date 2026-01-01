Verliebt in Berlin
Folge 137: Episode 137
23 Min.Ab 12
Lisa ist in moralischen Nöten: Soll sie mit unfairen Mitteln gegen Richard kämpfen? Sie malt sich mit Jürgen allerhand fiese Möglichkeiten aus, doch sie merkt schnell, dass sie damit auch der Firma und den Mitarbeitern schaden würde. David muss ihr versprechen, nur mit legalen Mitteln gegen Richard vorzugehen. Hinter ihrem Rücken ist er jedoch bereit, sein Versprechen zu brechen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen