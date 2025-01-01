Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 140
23 Min.Ab 12

Lisa sieht ein, dass sie Mariella zu Unrecht des Verrats verdächtigt hat. Als sie auf sie zugehen will, kommt ihr Mariella auf halbem Weg entgegen. Die beiden ungleichen Frauen machen sich auf, um einen wichtigen Prominenten für ihre Sache zu gewinnen. Lisa ist dabei leider auf dem besten Weg, alles so richtig zu vermasseln.

SAT.1 GOLD
