SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 144
23 Min.Ab 12

Lisas Geburtstag verläuft alles andere als harmonisch: Sie ist skeptisch, ob sie David glauben soll, dass er nichts mit der Veröffentlichung des brisanten Materials zu tun hat. Als er überraschend auf ihrer Geburtstagsparty auftaucht, weist sie ihm konsequent die Tür. Als sie jedoch sein Geschenk öffnet, ist sie mehr als gerührt.

SAT.1 emotions
