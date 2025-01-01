Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 148

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 148
Episode 148

Folge 148: Episode 148

23 Min.Ab 12

Richard manövriert sich während eines Interviews öffentlich ins Abseits. Lisa freut sich diebisch über seinen Patzer, doch dann deutet vieles darauf hin, dass David dahinter steckt. Lisa kann nicht glauben, dass David sie nach seinem Versprechen, nicht mit unfairen Mitteln zu kämpfen, so hintergeht.

SAT.1 GOLD
