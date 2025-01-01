Verliebt in Berlin
Folge 150: Episode 150
23 Min.Ab 12
Lisa ist so sauer auf David, dass sie die guten "B.STYLE"-Nachrichten nicht mit ihm teilen will. Allein mit Jürgen bereitet sie die Übernahme von "Kerima" vor, bis ihnen David auf die Schliche kommt. Der fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass Lisa hinter seinem Rücken "Kerima" aufkaufen will.
Verliebt in Berlin
Staffel 1
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
