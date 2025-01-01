Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 152

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 152
Episode 152

Episode 152Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 152: Episode 152

23 Min.Ab 12

Seitdem Lisa der Boss ist, gehen David und sie beleidigt miteinander um. Er nimmt sie weiterhin nicht ernst und bewirkt damit nur, dass sie weiter zu ihrer Drohgebärde steht, zumal sie überraschend Unterstützung von Mariella bekommt. Während David sich von den Frauen verraten fühlt, stößt Lisa an die Grenzen ihrer neuen Rolle.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen